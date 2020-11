Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Virus fordert drei weitere Todesopfer

Kreis Mettmann Auf 123 ist die Zahl derjenigen angestiegen, die eine Infektion mit dem Coronavirus nicht überlebt haben. Die Zahl der Erkrankten ist leicht gesunken, der Inzidenzwert wieder auf über 180 geklettert.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 988 Infizierte (-15). Davon in Erkrath 85 (-5, 10 Neuerkrankungen), in Haan 37 (unverändert; 3 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 121 (+7; 15 Neuerkrankungen), in Hilden 109 (-3; 10 Neuerkrankungen), in Langenfeld 61 (-1; 10 Neuerkrankungen), in Mettmann 77 (-6; 5 Neuerkrankungen), in Monheim 80 (-15; keine Neuerkrankung), in Ratingen 122 (+8; 16 Neuerkrankungen), in Velbert 234 (-18; 26 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 62 (+18; 20 Neuerkrankungen).