Unfall in Haan : Seniorin verletzt sich bei Sturz mit Pedelec schwer

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau mit ihrem Rad über einen Ast auf der Fahrbahn gefahren sein könnte und deshalb die Kontrolle über ihr Pedelec verlor. Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan Schwer verletzt musste eine 74-jährige Haanerin nach einem Unfall am Montagmorgen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war die Frau gegen 9.30 Uhr mit ihrem Pedelec über die Flurstraße in Haan gefahren, als sie auf regennasser und mit Laub bedeckter Straße aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Rad verlor und zu Boden stürzte.

