A44 bei Werl : 50-Jähriger stirbt nach Auffahrunfall an Stauende

50-Jähriger stirbt nach Auffahrunfall an Stauende

Werl Ein 50 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der A44 bei Werl tödlich verunglückt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er noch versucht, dem Lkw am Stauende auszuweichen.

Bei einem schweren Unfall am Stauende ist am Dienstag auf der A44 bei Werl ein 50-Jähriger tödlich verunglückt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er noch versucht, nach rechts auszuweichen, war aber mit seinem Auto mitsamt Anhänger auf einen vor ihm stehenden Lastwagen geprallt. Er starb noch am Unglücksort.