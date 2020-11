Haaner Kinder wählten : Die Stadt Haan hat seit Samstag ihr erstes Kinderparlament

Haan Sechs- bis Elfjährige durften in den vergangenen zwei Wochen wählen. Die Auszählung der Ergebnisse im Rathaussaal verfolgten sie per Livestream.

Die Haaner Mädchen und Jungen haben gewählt. Und das mit enormer Wahlbeteiligung: Von 1626 Wahlberechtigten gaben 1352 ihre Stimme ab, also knapp 83 Prozent. Vom 2. bis zum 14. November konnten die Kinder an ihren Schulen sowie in Wahllokalen wählen. „Der Zuspruch war wirklich riesig, das freut mich sehr“, sagt Sarah Wendel. Die gelernte Erzieherin und Kindheitspädagogin betreut das Kinderparlament, das in Haan erstmals gewählt wurde. Bis zum Corona-Lockdown im Frühjahr und unter den aktuellen Hygienebedingungen in diesem Schuljahr war sie an allen Schulen im Stadtgebiet unterwegs, erklärte das Projekt und wie die Kinder mitwirken können.