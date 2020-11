Drogenfahrt durch Lank-Latum : 29-Jähriger fährt betrunken und unter Drogen

Lank-Latum Ein 29-Jähriger hat am frühen Montagmorgen bei einer Irrfahrt durch Lank-Latum eine Straßenlaterne, einen Zaun und eine Mauer beschädigt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht nur Drogen und Alkohol konsumiert hatte, sondern keinen Führerschein besaß.

(RP) Am Montagmorgen gegen 3.50 Uhr beobachteten Zeugen einen Verkehrsunfall auf der Schulstraße in Lank-Latum. Ein Auto war nach bereits vorher auffälliger Fahrweise von der Straße abgekommen, durch einen Vorgarten gefahren und erst zum Stillstand gekommen, nachdem es ein geparktes Auto, eine Straßenlaterne, eine Hecke, eine Mauer und einen Zaun beschädigt hatte. Der Fahrer sei daraufhin ausgestiegen und habe sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Als die ersten Streifenbeamten eintrafen, war der 29-jährige mutmaßliche Verursacher wieder zur Unfallstelle zurückgekehrt. Auf Nachfrage gab er zu, am Steuer gesessen zu haben. Ferner würde er gar keinen Führerschein besitzen und habe vor Fahrtantritt Alkohol und Drogen konsumiert. Der Mann war leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass der Verdächtige das Fahrzeug ohne Einverständnis der Halterin benutzt hat.