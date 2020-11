Polizei in Düsseldorf : Drogeriemarktverkäuferin bewahrt Seniorin vor Betrug

Meerbusch In Meerbusch greifen Betrüger aktuell zu einer neuen Masche. Sie rufen ältere Menschen an und behaupten, die Senioren hätten Geld gewonnen. Damit der Gewinn ausgezahlt werden kann, sollen die Opfer eine Gebühr bezahlen.

Derzeit rufen in Meerbusch verstärkt Telefonbetrüger bei älteren Menschen an und wollen diese mit falschen Gewinnversprechen überzeugen, Gebühren zu zahlen. Im aktuellen Fall behauptete ein männlicher Anrufer gegenüber einer 73-Jährigen aus Meerbusch, sie habe 38.000 Euro gewonnen. Um die Übergabe durch einen Notar arrangieren zu können, solle sie anfallende Gebühren über den Kauf von Gutscheinkarten wie Playstation- und Google-Play-Cards im Wert von 900 Euro begleichen. Als die Seniorin am nächsten Tag in einem Drogeriemarkt die Gutscheinkarten kaufen wollte, fiel einer Angestellten der Betrug auf und sie informierte die Polizei.