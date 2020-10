Familiendrama in Osterath : Messerangriff auf Mutter und Lebensgefährten

Osterath Familiendrama in Osterath: Ein 23-Jähriger soll am Mittwochabend seine Mutter und deren Lebensgefährten mit einem Messer attackiert haben. Der 67-Jährige liegt auf der Intensivstation. Eine Mordkommission ermittelt.

(RP) Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt seit gestern wegen eines versuchten Tötungsdelikts im Stadtteil Osterath. Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr wegen einer Gewalttat im familiären Umfeld gerufen worden. Die Beamten trafen in einem Mehrfamilienhaus auf zwei verletzte Personen und einen Tatverdächtigen, der vorläufig festgenommen wurde. Nach bislang vorliegenden Informationen soll der unter Tatverdacht stehende 23-Jährige seine 52-jährige Mutter und deren 67-jährigen Partner mit einem Messer angegriffen und teils schwer verletzt haben. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft hatte der Tatverdächtige das Messer mit sich geführt. Die beiden Opfer der Attacke wurden durch einen Notarzt versorgt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem männlichen Verletzten bestand nach Auskunft der behandelnden Ärzte akute Lebensgefahr. Nach einer Operation befinde er sich auf der Intensivstation, sein Zustand sei weiterhin kritisch, so die Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ermittelt derzeit zu den Hintergründen der Tat.