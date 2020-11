Öffentliche Einrichtungen in Meerbusch : Meerbad und Forum Wasserturm schließen

Meerbusch Bürgerbüros und Stadtbibliotheken sind von den verschärften Corona-Maßnahmen nicht betroffen. Das Schwimmbad in Büderich aber bleibt bis voraussichtlich Ende November komplett geschlossen.

Das Meerbad in Büderich bleibt bis voraussichtlich Ende November komplett geschlossen. In der Teloy-Mühle in Lank-Latum finden bis Jahresende keine Veranstaltungen statt. Wegen der räumlichen Enge sind dort derzeit nur 25 Personen zugelassen. Das Forum Wasserturm schließt ebenfalls erst einmal bis Ende November. In der Volkshochschule bleibt es bei der Beschränkung der Teilnehmerzahl auf acht Personen pro Kurs. „Die aktuellen Hygieneregeln greifen gut“, sagt ein Stadtsprecher. Auch die Stadtbibliothek habe mit ihren Vorkehrungen zum Infektionsschutz gute Erfahrungen gemacht. Das Haupthaus am Dr.-Franz-Schütz-Platz und die Zweigstellen in Lank und Osterath bleiben zu leicht reduzierten Zeiten geöffnet. PC-Arbeitsplätze sind zurzeit jedoch nicht nutzbar. Die Bürgerbüros können weiterhin ohne vorherige Terminvergabe aufgesucht werden.