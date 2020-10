Hofläden in Meerbusch : Frisches Gemüse vom Feld in den Laden

Osterath Der Frenkenhof tauscht sich mit anderen regionalen Anbietern bei seinem Angebot aus. Neben Obst und Gemüse gibt es auch Eier, Fleisch - und Käseprodukte sowie verschiedene Essigsorten, Likör, Honig, Senf und Konfitüre.

Ihre Vorstellung davon, was ein Hofladen bieten muss, bringt Renate Frenken ganz einfach auf den Punkt: „Regionale Produkte sind ein Muss. Sie sind saisonabhängig und damit immer frisch.“ Ein Blick in den kleinen, in das Hofgebäude integrierten Laden mit Regalen voller Gemüse und Obst in leuchtenden Farben macht Appetit. „Kaufen, wo’s wächst“ haben sich Renate und Markus Frenken auf die Fahne geschrieben. Ob Walnüsse, Kartoffel n, Sellerie, Blumenkohl, Wirsing oder Weißkohl – alles wird selbst angebaut und geerntet.

Bohnen beispielsweise werden getauscht: „Dafür gibt’s von uns Blumenkohl.“ Seit einigen Monaten steht im Hofladen ein großer Kühlschrank, in dem Fleischprodukte vom Vennbachhof in Schwalmtal lagern: „Dort werden seit Generationen hochwertige Fleisch- und Wurstwaren produziert.“ In dem Kühlschrank liegen außerdem Ziegenkäseprodukte. Sie kommen von einem Hof in Grefrath, auf dem 400 Ziegen gehalten werden. Seit Beginn der Pandemie ist die Nachfrage nach frischem Gemüse gestiegen. „Es wird wieder mehr zuhause gekocht“, so die Erfahrung von Renate Frenken.