Meerbusch in der Corona-Krise : Soldaten unterstützen das Corona-Team im Gesundheitsamt

Rhein-Kreis Neuss Bis mindestens Anfang Dezember unterstützen 33 Soldaten die Mitarbeiter im Kreis-Gesundheitsamt. Als sogenannte Sachverhaltsermittler entscheiden sie mit, wer wie lange in Quarantäne kommt.

33 Soldaten der Bundeswehr sind ab dieser Woche im Kreisgesundheitsamt im Einsatz. Sie sollen bei der Sachverhaltsermittlung im Corona-Team helfen. 20 von ihnen sind am Montag eingetroffen; weitere kommen in den nächsten Tagen. Die Helfer aus dem Großraum Köln / Aachen wurden von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Kreisgesundheitsdezernent Karsten Mankowsky und Produktgruppenleiterin Nadine Broisch begrüßt. Landrat Petrauschke betonte im Gespräch mit den neuen Mitarbeitern, die zunächst bis Anfang Dezember das Gesundheitsamt verstärken: „Wir freuen uns über Ihre Bereitschaft zu helfen und können die Unterstützung sehr gebrauchen.“

Der Rhein-Kreis Neuss hatte nach der Anforderung der Amtshilfe zur Entlastung des Gesundheitsamtes eine schnelle Zusage erhalten. Die neuen Kollegen – sowohl Soldaten als auch Zivilpersonen von der Bundeswehrverwaltung – sind vor allem in der Sachverhaltsermittlung im Einsatz. Bereits in der vergangenen Woche haben sie sich in das Thema eingearbeitet und werden jetzt im Gesundheitsamt geschult. Die Diplom-Biologin Dr. Silvia Eller bereitet die Soldaten auf ihre neue Aufgabe vor. Nadine Broisch vom Gesundheitsamt erläutert: „Die Sachverhaltsermittler wirken bei der Entscheidung mit, wer wie lange in Quarantäne kommt. Die neuen Kollegen arbeiten in festen, erfahrenen Teams mit und werden natürlich fachlich von uns unterstützt.“