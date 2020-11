Wirtschaft in Rommerskirchen : Wenn Corona den Start als Solo-Selbstständige durchkreuzt

Rommerskirchen Trotz Corona wagte eine junge Frau aus Rommerskirchen den Start in die Selbstständigkeit. Ihr Dienstleistungsangebot und ihre Zielkundschaft musste sie dafür komplett neu planen.

Ihre Arbeitszeit selbst planen zu können, keine tägliche Pendelei zum Arbeitsplatz und kein Chef, der sie in ihrer Kreativität oder ihrem Tatendrang bremst – von all dem träumte Marieanna Bauer, als sie Mitte 2019 ihren sicheren und gut bezahlten Job in einer Anwaltskanzlei kündigte, um sich als Gastronomieberaterin selbstständig zu machen. Die Visitenkarten für ihr Unternehmen „Rhineside“ waren gedruckt, die Webseite erstellt und auch alles Weitere stand in den Startlöchern. Dann kam Corona. Statt in Selbstzweifel und Antriebslosigkeit zu verfallen, änderte die 37-Jährige kurzerhand ihr Konzept und erweiterte die Zielgruppe. Jetzt bietet sie auch Interior Design, also die Ausstattung von Innenräumen, für Privatpersonen an.