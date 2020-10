Kunstaktion in Viersen : Mit der Straßenlaterne durch Viersen

INFO

Zwei Aktionen Nach dem Auftakt am Helenenbrunnen und einem Gang durch Süchteln ist Jan Philipp Scheibe am Samstag, 31. Oktober, mit seiner Laterne in Boisheim. Treffpunkt ist um 17.15 Uhr die Kirche. Am Sonntag geht es zur selben Zeit am Brunnen auf dem Alten Markt in Dülken los.

Förderung Die Kunstaktion wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.