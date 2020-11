Unfall in Nettetal : Mit 2,4 Promille am Steuer

Nettetal Ein 31-Jähriger verursachte einen Auffahrunfall auf der B221. Er musste danach mit zur Blutprobe.

Der freiwillige Alkoholtest zeigte 2,4 Promille an: Ein offenbar berunkener 31-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden hat am Donnerstag auf der B221 in Nettetal einen Auffahrunfall mit leichtem Sachschaden verursacht. Gegen 23.20 Uhr war die Polizei zum Unfallort an der Ampelkreuzung Geldrische Straße/ Schloßallee gerufen worden. Der 31-Jährige musste mit zur Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein sicher.