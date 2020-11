Spielplätze in Nettetal : Spielplatz ist fast fertiggestellt

Breyell Die Umgestaltung des Mehrgenerationenspielplatzes inBreyell ist fast abgeschlossen. Es gibt Freizeitmöglichkeiten für alle Altersstufen.

Nach der Umgestaltung trägt der Generationenspielplatz nun einen neuen Namen. Drei unterfahrbare Hochbeete und ein Gemüsegarten zum gemeinsamen Gärtnern machen ihn zum „Generationengarten“. Michael Rauterkus, Erster Beigeordneter der Stadt Nettetal: „Trotz Corona hat der NetteBetrieb in diesem Jahr drei neue Spielplätze errichtet beziehungsweise umgestaltet. Nach dem Niedieckpark in Lobberich und dem Ulmenweg in Leuth ist jetzt der Generationengarten Breyell fast fertig. Es gibt einladende Freizeitmöglichkeiten für alle Altersstufen. Eine besondere Attraktion sind die Angebote zum gemeinsamen Gärtnern und Naturerleben für Jung und Alt. So fördert der neue Generationengarten das Miteinander in der Gesellschaft.“