Kreistag Viersen : Landrat mit vier Stellvertretern

Kreis Viersen Landrat Andreas Coenen (CDU) ist bei der konstituierenden Sitzung des Kreistags in der neuen Wahlperiode vereidigt worden. In der Sitzung wählten die 64 Kreistagsmitglieder auch vier ehrenamtliche stellvertretende Landräte.

„Ich freue mich, dass wir jetzt mit dem neu besetzten Kreistag in die nächste Wahlperiode starten können“, sagte Coenen. „Auch in den kommenden Jahren gibt es viele Möglichkeiten, den Kreis zu gestalten. Meine Erfahrung ist, dass dies am besten gelingt, wenn wir die Aufgaben gemeinsam angehen.