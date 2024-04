Unfall an A61 bei Nettetal Autofahrerinnen bei Kollision schwer verletzt

Der Unfall hat sich nach Angaben der Polizei des Kreises Viersen am Freitag, 5. April, gegen 6.30 Uhr im Bereich der Autobahnauffahrt „Nettetal“ an der A61 in Richtung Koblenz ereignet. Eine 28-jährige Nettetalerin war zu diesem Zeitpunkt dem Polizeibericht zufolge mit ihrem Wagen auf der Straße Dyck unterwegs und bog von dort nach links auf die Auffahrt ab. Den entgegenkommenden Personenwagen einer 45-jährigen Niederkrüchtenerin übersah sie dabei und nahm dieser die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. „Sowohl die 28-jährige Unfallverursacherin als auch die Niederkrüchtenerin erlitten Verletzungen. Rettungsteams brachten beide in ein nahe gelegenes Krankenhaus“, berichtet die Polizei weiter.