Nettetal : Gesamtschule: Zwölf Schüler positiv getestet

25 Lehrer der Gesamtschule blieben coronabedingt zu Hause. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Nettetal (hb) An der Gesamtschule Nettetal in Breyell sind insgesamt zwölf Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon acht Fälle in der Jahrgangsstufe 12. Die Schüler in dieser Stufe bleiben vorerst zu Hause und werden über die Lernplattform der Schule digital unterrichtet.

25 Lehrer kamen am Donnerstag nicht zur Schule, sie bleiben auch heute zu Hause. Sie werden ab Montag wieder unterrichten. Bisher wurde keine Lehrkraft positiv getestet. Der Schulbetrieb geht heute normal weiter, der Präsenzunterricht wird weiter fortgeführt. Die positiv getesteten Schüler haben sich nicht in der Schule infiziert, sondern bereits in den Herbstferien. Wie Schulleiter Leo Gielkens weiter mitteilt, fällt der altbekannte Gästetag am 14. November aus.

