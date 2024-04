Bauprojekt in Nettetal-Leuth 20 neue Wohnungen, wo einst die „scharfe Ecke“ war

Vor einem Jahr noch waren Bagger unterwegs, um Trümmer vom Abriss des ehemaligen Swingerclubs an der Ortseinfahrt in Leuth wegzuräumen. Inzwischen ist an der Ecke Hampoel/B221 schon gut zu erkennen, wie das Gebäude aussehen wird, Kostenpflichtiger Inhalt das die FT Immobilien GmbH an dieser Stelle errichten lässt. Dahinter stehen die beiden Leuther Familien Fritz und Thelen. Das Haus soll 20 Wohnungen haben, als Mieter haben die Bauherren nicht zuletzt junge Leute im Visier, die in Venlo studieren, denn auch in den Niederlanden ist preiswerter Wohnraum knapp.