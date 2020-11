Kommunalpolitik in Nettetal : Raumluftreiniger an Schulen geprüft

Nettetal Die CDU hat das Thema aufgebracht. Erste Ergebnisse gibt es noch im November.

Bereits in der ersten Sitzung beschloss der neue Stadtrat einstimmig einen Prüfantrag an die Verwaltung, Luftfiltergeräte für die Schulen zu testen und zu bewerten. Den bereits vor der Kommunalwahl gestellten Antrag hat die CDU -Fraktion jetzt erneut eingebracht. Andreas Zorn von der WIN-Fraktion brachte eine interessante Ergänzung ins Spiel. So verwies er auf einen Fernsehbericht, in dem über UV-Geräte, die selber zusammengebastelt werden können, berichtet wurde.

Da die Verwaltung bereits einige Geräte vor den Herbstferien in verschiedenen Schulen getestet hat und auch die Schulleiter ihre Erfahrungen mitgeteilt haben, will die CDU-Fraktion jetzt schnellstmöglicht ein Ergebnis des Testes vorgelegt bekommen. Im Ältestenrat war man überein gekommen, erste Ergebnisse in der Sitzung des Schulausschusses am 25. November zu präsentieren. CDU-Fraktionsvorsitzender Jürgen Boyxen sah eine umfassende Verantwortung, neben dem Schutz mit Masken und durch Lüften weitere technische Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Das dürfe auch nicht am Geld scheitern.