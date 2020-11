Corona im Kreis Viersen : Corona – 25 Infizierte im Krankenhaus

Kreis Viersen (mrö) Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Einwohner des Kreises Viersen ist auch am Freitag weiter angestiegen. Dem Kreisgesundheitsamt wurden 68 neue Infektionen bekannt, damit gelten aktuell 636 Personen im Kreis Viersen als infiziert.

An zwei Schulen gab es am Freitag neue Corona-Fälle. An der Gesamtschule Nettetal wurden zwei weitere Personen positiv getestet; damit erhöht sich dort die Gesamtzahl an Infizierten auf zwölf. Auch am Albertus-Magnus-Gymnasium in Viersen-Dülken gab es am Freitag einen neuen Corona-Fall – die Gesamtzahl der Infizierten liegt dort nun bei vier Personen. Am Nettetaler Standort des Heilpädagogischen Zentrums Viersen erhöhte sich die Zahl der Infizierten um einen auf zwei.