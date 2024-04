Niederkrüchten/Nettetal Zwei Verletzte bei Unfällen mit Fahrrädern

Der erste Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 10.15 Uhr, als zwei 56 und 60 Jahre alte Rennradfahrer aus Roermond in Niederkrüchten-Elmpt die Roermonder Straße in Richtung der Niederlande befuhren. Die beiden Fahrer waren leicht versetzt nebeneinander unterwegs. Der 56-Jährige wollte nach links abbiegen und kollidierte dabei mit seinem Vorderrad mit dem Hinterrad des 60-Jährigen. Er kam zu Fall und verletzte sich dabei so schwer, dass der Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus bringen musste. Sein 56-jähriger Mitfahrer blieb bei dem Zusammenstoß hingegen unverletzt.