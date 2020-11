Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufshilfe in Haan : Corona: Junge Leute übernehmen Einkäufe

EiHenrik Radtke erledigt Einkäufe. „Es geht darum, die Risikogruppen vor Corona zu schützen, da finde ich es sehr wichtig, sich zu engagieren, um Ältere oder Kranke vor jeder möglichen Gefahr zu schützen“, sagt der Student. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Einkaufshilfe hat in Haan im Frühjahr fantastisch funktioniert. Viele Ehrenamtler versorgten 150 Haushalte mit Menschen, die als Risikogruppe gelten, mit Lebensmitteln und Co. Auch jetzt bieten junge Menschen wieder ihre Hilfe an. Zwei von ihnen erzählen.