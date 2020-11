Fahrerflucht in Meerbusch : Duo flüchtet nach zwei Unfällen in Lank zu Fuß

Lank-Latum Am Montagabend hat ein Unbekannter in Lank-Latum einen Auffahrunfall verursacht und flüchtetet von der Unfallstelle. Danach fuhr er gegen einen Metallzaun. Im Industriegebiet ließen Fahrer und Beifahrer das Fahrzeug stehen und liefen zu Fuß weg.

(RP) Am Montagabend gegen 18.10 Uhr kam es in Lank-Latum an der Einmündung Hauptstraße/Ecke „Am Anker" zu einem Auffahrunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand stieß ein grauer Daimler mit entstempelten Kennzeichen gegen das Heck eines wartenden Autos. Anstatt sich um die Folgen zu kümmern, entfernte sich der Fahrer und fuhr über die Uerdinger Straße ins Gewerbegebiet „In der Loh", wo der Verdächtige und sein Beifahrer das Auto zurückließen. Zuvor waren sie dort gegen einen Metallzaun gefahren und kamen nicht weiter. Die Fahndung nach den beiden Insassen verlief bislang ergebnislos. Das Auto wurde sichergestellt. Der gesuchte Fahrer ist männlich, 20 bis 25 Jahre alt, maximal 170 Zentimeter groß, hatte schlechte Deutschkenntnisse und trug einen dunklen Hoodie mit Schriftzug auf der Brust und eventuell einem Streifen am Ärmel. Er soll sich in Richtung Hochhaussiedlung entfernt haben. Der Beifahrer soll in Richtung Robert-Bosch-Straße gelaufen sein und wird wie folgt beschrieben aus: circa 180 Zentimeter groß und dunkle Haare. Aufgrund der polizeilichen Untersuchungen vor Ort könnten die Männer aus dem rumänischen Sprachraum stammen. Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02131 3000.