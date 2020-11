Verkehrskontrolle in Osterath : 29-Jähriger unter Drogen am Steuer

Bei einem Vortest stellten die Polizisten den Drogenmissbrauch fest. Foto: Polizei

Osterath Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Dienstagmorgen in Osterath haben Polizisten einen 29-jährigen Düsseldorfer erwischt, der mit Kokain im Blut am Steuer saß. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

(RP) Am frühen Dienstagmorgen gegen 0.45 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Osterath ein Auto auf der Meerbuscher Straße in Höhe Neusser Feldweg. Beim Überprüfen des Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Fahrer Drogen genommen hatte. Der 29-jährige Düsseldorfer leugnete das. Ein Vortest verstärkte jedoch den Verdacht der Polizisten, da dieser ein positives Ergebnis auf Kokain anzeigte. Dem Verdächtigen wurde daraufhin auf der Polizeiwache von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Sollte das Labor die bisherigen Vermutungen bestätigen, erwarten den Mann neben strafrechtlichen Ermittlungen mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte im Verkehrsregister sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

