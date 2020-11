Zu schnell unterwegs : Fahranfänger bei Unfall in Haan schwer verletzt

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro. Foto: Polizei

Haan Totalschaden am Auto, ein schwer verletzter junger Mann, zwei leicht-verletzte Beifahrerinnen – am Wochenende ist an der Elberfelder Straße ein Auto von der Straße abgekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit schweren Verletzungen ist in der Nacht auf Samstag ein 18 Jahre alter Mann ins Krankenhaus gekommen. Er war zuvor mit seinem VW Golf von der Elberfelder Straße abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Zwei weitere Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Um kurz vor Mitternacht war der 18-Jährige eigenen Angaben zufolge mit seinem Golf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Elberfelder Straße in Richtung Haan unterwegs, als er auf Höhe einer Baumschule in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Er stieß gegen eine Mauer und rutschte in ein Verkehrsschild, ehe der Wagen schließlich im Grünstreifen stehen blieb.

Alle Airbags haben ausgelöst, trotzdem wurde der 18-Jährige schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Seine beiden 17- und 18-jährigen Beifahrerinnen wurden leicht verletzt.