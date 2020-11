Corona im Kreis Mettmann : Inzidenz liegt über dem NRW-Durchschnitt

Nachdem die Inzidenz im Kreis Mettmann am Donnerstag unter 200 gefallen ist, steigt sie nun wieder an und liegt deutlich über dem aktuellen Wert für ganz NRW von 164,9.

Fallzahlen. Die Zahl der nachweislich am Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Mettmann steigt weiter. Nachdem das das Gesundheitsamt am Donnerstag noch von 1107 Infizierten sprach, waren es am Freitag bereits 1116. Davon leben in Erkrath 83 (-2 insgesamt; 9 Neuerkrankungen), in Haan 50 (+6; 12 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 85 (+2; 11 Neuerkrankungen), in Hilden 151 (+7; 21 Neuerkrankungen), in Langenfeld 93 (+5; 13 Neuerkrankungen), in Mettmann 56 (-12; 12 Neuerkrankungen), in Monheim 97 (+7; 18 Neuerkrankungen), in Ratingen 140 (-18; 23 Neuerkrankungen), in Velbert 306 (+23; 58 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 55 (-9; 9 Neuerkrankungen). Der Kreis spricht am Freitag von insgesamt 186 Neuinfizierten.