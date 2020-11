Corona-Zahlen aus Hilden und Haan : Inzidenz sinkt unter die 200er-Marke auf 182,7

Hilden/Haan Die Infektionszahlen sind am Wochenende in allen Städten des Kreises gesunken, teils sogar deutlich. Der Inzidenzwert sank erstmals wieder unter die 200er-Marke.

Fallzahlen. Die Zahl der nachweislich am Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Mettmann ist am Wochenende zurückgegangen. Nachdem das Gesundheitsamt am Freitag 1116 Fälle bekanntgegeben hatte, sank die Zahl am Sonntag wieder unter die 1000er-Marke auf 989 Infizierte. Davon leben in Erkrath 72 (-11 insgesamt; 9 Neuerkrankungen), in Haan 38 (-12; 5 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 67 (-18; 5 Neuerkrankungen), in Hilden 140 (-11; 15 Neuerkrankungen), in Langenfeld 85 (-8; 8 Neuerkrankungen), in Mettmann 48 (-8; 9 Neuerkrankungen), in Monheim 91 (-6; 17 Neuerkrankungen), in Ratingen 133 (-7; 19 Neuerkrankungen), in Velbert 277 (-29; 12 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 38 (-17; 2 Neuerkrankungen). Der Kreis spricht am Sonntag von insgesamt 101 Neuinfizierten.