Unfall in Mönchengladbach : Auto schleudert in Fußgänger - Kleinkind und Frauen verletzt

Auto schleudert in Fußgänger - Kleinkind und Frauen verletzt

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach In Mönchengladbach ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto ist in eine Fußgängergruppe geschleudert. Ein dreijähriges Kind und zwei Frauen sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei verletzt worden.

Ein Autofahrer hat demnach in der Odenkirchener Straße beim Überholen in einer Kurve die Kontrolle verloren, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend sagte. Das Auto sei dann gegen ein Verkehrsschild und ein parkendes Auto geschleudert, bevor es die Fußgängergruppe auf dem Gehweg erfasste.