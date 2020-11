Corona-Fälle im Kreis Mettmann : Zahlen bleiben stabil

Kreis Mettmann Nahezu unverändert zum Sonntag bleiben die Infektionszahlen im Kreisgebiet. Der Inzidenzwert sinkt unter 180. Die Zahl der Neuinfizierten (54) halbiert sich gegenüber Sonntag (101).

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 990 Infizierte (+1). Davon leben in Erkrath 81 (+9; 12 Neuerkrankungen), in Haan 39 (+1; 2 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 69 (+2; 2 Neuerkrankungen), in Hilden 134 (-6; 4 Neuerkrankungen), in Langenfeld 74 (-11; 7 Neuerkrankungen), in Mettmann 54 (+6; 7 Neuerkrankungen), in Monheim 95 (+4; 4 Neuerkrankungen), in Ratingen 135 (+2; 1 Neuerkrankung), in Velbert 271 (-6; 11 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 38 (unverändert; 4 Neuerkrankungen).