Unfall in Langenfeld : Radler prallt vor Autotür, stürzt und verletzt sich schwer

Ein Rettungswagen bringt den 64-jährigen Radler ins Krankenhaus. Foto: dpa/Boris Roessler

Langenfeld Schwer verletzt worden ist am Samstag ein 64 Jahre alter Langenfelder bei einem Unfall an der Gladbacher Straße in Langenfeld.

