Coronavirus : Nach Quarantäne: Kita-Gruppe darf wieder öffnen

In vielen Städten bleiben Kitagruppen zurzeit wegen Coronaverdachts geschlossen. In der „Kita am Park) kehrt jetzt eine zurück. Foto: dpa/Peter Kneffel

Haan Am vergangenen Mittwoch war eine Erzieherin aus der Evangelischen Kita am Park positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ihre Gruppe musste daraufhin vorübergehend geschlossen werden. Jetzt dürfen die Kinder zurück.

Die wegen eines positiven Coronatests geschlossene Gruppe in der „Kita am Park“ soll am Montag, 9. November, wieder öffnen. Eine Mitarbeiterin war am vergangenen Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin wurden alle Kinder und Mitarbeiter der Gruppe, in der Drei- bis Sechsjährige betreut werden, in Quarantäne geschickt.