Unfall auf der B510 in Kamp-Lintfort : Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Unfall auf der B510 in Kamp-Lintfort

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag auf der B510 bei Kamp-Lintfort. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Kamp-Lintfort Am Samstag ereignete sich ein schwerer Unfall auf der B510 bei Kamp-Lintfort. Ein 57-jähriger Motorradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die B510 wurde komplett gesperrt.

Am Samstagmittag, 7. November, gegen 13:54 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Kamp-Lintfort die Rheurdter Straße (B510) aus Richtung Geldern kommend, in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. Vor der Einmündung Rheurdter Straße / Bergstraße überholte der Motorradfahrer mehrere Fahrzeuge, die verkehrsbedingt hinter einem Traktor mit Anhänger warteten. Als der Traktor nach links in die Bergstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem 57-jährigen Motorradfahrer.