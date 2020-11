Emmericher Straße eine Stunde lang gesperrt : Mehrere Verletzte bei Unfall in Wesel-Lackhausen

Eines der drei Unfall-Fahrzeuge hat sich überschlagen. Die Emmericher Straße musste für knapp eine Stunde gesperrt werden. Foto: Guido Schulmann

Wesel Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Emmericher Straße/Julius-Leber-Straße sind am Freitagnachmittag in Lackhausen mehrere Personen verletzt worden. Mit Rettungswagen wurden sie in Krankenhäuser gebracht.

Wie die Polizei auf Anfrage erklärte, waren an dem Unfall, der sich gegen 14.15 Uhr ereignet hatte, drei Pkw beteiligt. Ein Auto überschlug sind und blieb auf dem Dach liegen. Die Emmericher Straße musste während der Unfallaufnahme für knapp eine Stunde gesperrt werden. Beamte der Polizei leiteten den Verkehr um. Woher die Unfallbeteiligten kommen, dazu kann die Polizei derzeit noch nichts sagen. Die Ermittlungen dauern an.

(kwn)