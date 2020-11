Notsituationen : Mehr als 200 mobile Erstretter einsatzbereit

Hilden/Haan Sie unterstützen den Rettungsdienst und werden durch eine App zum Notfallort geleitet: Mobile Retter sollen die Erste Hilfe noch effektiver machen. 200 wollen bereits mitmachen, doch es werden noch weitere gesucht.

Als Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Mettmann für die Notfallversorgung zuständig. Wird über den Notruf 112 Hilfe angefordert, sind Rettungskräfte in der Regel innerhalb von acht bis zwölf Minuten am Ort des Geschehens. Hierfür sorgen die Rettungswachen im gesamten Kreisgebiet sowie insgesamt sechs Notärzte, die ebenfalls binnen Minuten an der Einsatzstelle sein können. Es gibt aber Fälle, in denen diese Hilfsfrist unter Umständen nicht ausreicht. Dies ist insbesondere bei plötzlich eintretendem Herzstillstand der Fall. Hier zählt buchstäblich jede Sekunde, und die sofortige Einleitung von Wiederbelebungsmaßnahmen in Kombination mit einer schnellen medizinischen Weiterbehandlung erhöht die Überlebenschancen entscheidend. Eine Herz-Lungen-Wiederbelebung sollte binnen der ersten drei bis fünf Minuten, in der Regel also vor Eintreffen der Rettungskräfte, eingeleitet werden.