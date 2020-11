Sicherheit und Kriminalität in Hilden : Langer Weg vom Angstraum zum Waldweg

Hilden 2009 hatte der Stadtrat beschlossen, den Fußgängertunnel im Hildener Bahnhof auf eigene Kosten für 363.000 Euro zu sanieren. Weil die Bahn als Eigentümer das einfach ablehnte. Heute ist der Durchgang kein „Angstraum“ mehr. Probleme gibt es aber immer noch.

Viermal im Jahr erfassen Profitester den Zustand aller Bahnhöfe und Haltepunkte im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Der Bahnhof Hilden erhielt in diesem Jahr die Gesamtbewertung „noch akzeptabel“. Und hat sich damit in den vergangenen drei Jahren nicht verschlechtert – allerdings auch nicht verbessert. Rot sahen die Tester bei Graffiti und Sauberkeit. Immer wieder fällt der Aufzug aus. Vandalismusschäden, sagt die Deutsche Bahn. Das sei schon viermal in den vergangenen fünf Jahren passiert.

Das hängt von der subjektiven Wahrnehmung ab. Meist handelt es sich um einen öffentlichen Bereich, in dem Menschen Angst bekommen, auch wenn dort laut Polizeistatistik nachweislich nicht mehr Kriminalität vorkommt als an anderen Orten.

Unternehmen mit Sitz in Neuss : Creditreform rechnet jetzt in Hilden

Viele Städte tun sich mit Unterführungen schwer, weil sie häufig verdreckt und vermüllt werden und für viele Bürger zu einem „Angstraum“ verkommen. Was tun? Patentrezepte gibt es nicht. Aber Beispiele, die Mut machen: In Kiel hat die Stadt in einer Ostring-Unterführung preiswert die Beleuchtung verbessert und die Wände von Sprayern in eine Street-Art-Gallery verwandeln lassen. Vom Angstraum zum Kunstraum.