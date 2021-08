Aktion in Haan : Krimiautor verstärkt Leselernhelfer-Team

Haan Ralph Neubauer schreibt Südtirol-Krimis. Er findet, dass man „ohne Lesen nicht leben kann“. Er engagiert sich jetzt als Lese-Mentor.

Der bekannte Haaner Krimiautor Ralph Neubauer, der seit zehn Jahren vor allem Südtirol-Krimis schreibt, ist davon überzeugt, dass man „ohne Lesen nicht leben kann“. Die Freude am Lesen will er also jetzt im Haaner Mentor-Verein direkt vermitteln. Vielen Kindern fehle ein Zugang zu Büchern. Sorgen machen ihm auch die oft fehlende Lesekompetenz vieler Schüler. „Den Kindern werden Chancen genommen, wenn sie nicht sinnerfassend lesen können“, sagt der Autor. „Wir helfen den Kindern, eine eigene Freude am Lesen zu entwickeln und fördern die Lust auf Geschichten“, erklärt die Vereinsvorsitzende Gudrun Obermeier. Und sie ist sicher, dass diese Unterstützung sich auf alle anderen Schulfächer auswirken kann, weil das sinnerfassende Lesen gefördert und geschult wird. Die individuelle Förderung zwischen Lesepate und Kind schaffe eine Atmosphäre von Vertrauen auf beiden Seiten.