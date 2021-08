Fridays for Future diskutiert mit Bundestagskandidaten : Klima-Mahnwache in Haaner Innenstadt

Klima-Mahnwache in Haaner Innenstadt

Fridays for Future diskutiert mit Bundestagskandidaten

Enya Sanders mit Megaphon: „Fridays For Future“-Aktivisten haben eine Mahnwache vor der Marktpassage in Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden „Fridays For Future“ hat in Haan mit einer 24-stündigen Mahnwache für eine bessere Klimapolitik geworben. Sie diskutierten auch mit den Bundestagskandidaten.

Obwohl das Wetter alles andere als freundlich war und immer wieder einsetzende und lang anhaltende Regenschauer über ihren Köpfen niederprasselten, verließen die jungen Aktivisten für 24 Stunden ihren Stand am unteren Ende der Haaner Marktpassage nicht. „Wir haben mit dem Wetter ziemliches Pech gehabt, aber ich denke, dass die Aktion trotzdem erfolgreich war, weil wir mit einigen Bürgern ins Gespräch gekommen sind und sie über unser Anliegen informieren konnten“, erklärte Matthias Piegeler, Sprecher der Haaner Ortsgruppe von „Fridays For Future“ (FFF).

Am Freitag hatten sie gegen 16 Uhr auch mit Unterstützung von Jungaktivisten aus der Nachbarschaft, etwa Enya Sanders der FFF-Erkrath ihren Stand aufgebaut. Allerlei Aktionen, die während ihres Aufenthalts in der Innenstadt geplant gewesen waren, fielen wetterbedingt aus, erklärt der 19-Jährige. „Wir wollten eigentlich unser Banner für unsere Demo am 24. September gestalten und auch kleine Sammelsteine mit Klimasymbolen bemalen und auslegen.“ Doch weil ihr Pavillon für die Gestaltung des großen Banners zu klein war und der immer wieder einsetzende Regen die Aktion unter freiem Himmel nicht ermöglichte, wurden diese Aktivitäten gestrichen. „Das ist ein wenig frustrierend für uns.“