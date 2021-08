Zivilcourage : Eine ganze Schule kämpft für diese Familie

Haan Nach 13 Jahren in Deutschland soll eine Familie aus Haan nach Serbien abgeschoben werden. Die Kinder, allesamt hier geboren, gelten als vorbildliche Schüler. Kollegium, Erzieher und Pflegschaft der Grundschule Bollenberg starten jetzt eine Petition.

Aneta (10), Medina (5), Adelina (7), Mohammed (9) und Enis Stojkovic (6) sind kleine Sonnenscheine: höfliche, freundliche Kinder – und das liegt nicht nur daran, dass an diesem Nachmittag vier ihrer Lehrerinnen aus der Grundschule Bollenberg zu Besuch gekommen sind. „Die Stojkovics sind einfach vorbildlich, fleißig und gut erzogen“, sagt Eva Wunsch. Die Fachlehrerin für Englisch und Kunst schwärmt in den höchsten Tönen, vor allem von den vier Schulkindern – die kleine Medina geht noch in den Kindergarten.