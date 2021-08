Corona-Kontaktverfolgung : Am Ende geht es um Leben und Tod

Am Ende geht es um Leben und Tod

Meinung Nichts, wirklich gar nichts ist in Deutschland aktuell wichtiger als die Eindämmung der Pandemie. Doch in der Praxis klappt längst nicht alles.

Seit rund eineinhalb Jahren kämpfen wir an allen Fronten gegen das Coronavirus , das alle Bereiche des Lebens einschränkt: Die Wirtschaft lahmt, das Gesundheitswesen stößt an seine Grenzen, die Schere im Bildungsbereich klafft immer weiter auseinander – die gesellschaftlichen Auswirkungen werden uns noch Jahre begleiten. Und die Gefahr ist noch lange nicht gebannt.

Wie kann es in dieser prekären Lage zu so einer Situation kommen? Neun Tage nach der möglichen Infektion kommt die Quarantäneverfügung – manche Eltern haben auch zwölf Tage nach dem Training noch keine erhalten. Ihre Kinder hätten in dieser Zeit unzählige andere Menschen anstecken können. Darunter vielleicht auch die Großeltern, die sich wegen einer Immunschwäche nicht impfen lassen können.