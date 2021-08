Aus dem Polizeibericht : 30-Jährige baut in Haan unter Drogeneinfluss Unfall

30-Jährige baut in Haan unter Drogeneinfluss Unfall

Bei der Unfallaufnahme an der Düsseldorfer Straße in Haan gab die Autofahrerin zu, Drogen konsumiert zu haben. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Haan Eine zugedröhnte 30-jährige Autofahrerin hat am frühen Sonntagmorgen einen schweren Unfall auf der Düsseldorfer Straße in Haan verursacht.

(RP) Eine zugedröhnte Autofahrerin hat am frühen Sonntagmorgen einen schweren Unfall auf der Düsseldorfer Straße in Haan verursacht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass die 30 Jahre alte Solingerin keine gültigen Fahrerlaubnis besitzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.