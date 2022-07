Neue Workshops in Haan : Die Würde behalten trotz Lebenskrisen

Haan Wie können Menschen trotz widriger Umstände in Würde leben? Der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) will mit Interessierten beim Haaner Sommer dazu Impulse setzen. Und noch weitere Veranstalter machen mit.

Ob Traumata, die ein Mord zur Folge haben kann, bewältigt werden müssen, ob Eltern den Suizid des eigenen Kindes verkraften müssen oder ein Mitglied einer jungen Familie plötzlich schwer krank wird – all das führt in tiefe Lebenskrisen, mit denen Menschen allein nicht fertig werden können. Doch wohin sollen sie sich wenden? Psychologische Hilfe ist kurzfristig kaum zugänglich. „Hier liegen die Wartezeiten oft bei einem halben Jahr und länger“, weiß Gering.

Mitreden Die Auftaktveranstaltung im Rahmen des Haaner Sommers ist am 23. Juli von 11 bis 15 Uhr. Die Podiumsdiskussion am 25. Juli startet um 18.30 Uhr im Kulturbahnhof. Auch das Philosophencafé am 26. Juli beginnt um 18.30 Uhr im Kulturbahnhof.

Marion Beckershoff ist ausgebildete Trauma-Therapeutin und kann helfen. Allerdings hat die Nachfrage bei der SKFM Lebenskrisen-Ambulanz seit Beginn stark zugenommen. „Wir könnten hier drei oder gar fünf Leute in Vollzeit beschäftigen“, sagt Gering. Allein, die Mittel fehlen, denn alles, was der SKFM für die Lebenskrisen-Ambulanz braucht, muss er aus Spenden finanzieren.

Nun haben Lebenskrisen auch ganz viel mit Würde zu tun. Das erlebt Marion Beckershoff immer wieder. Deshalb hat sie ein Projekt zum Thema „Würde in Zeiten von Lebenskrisen“ mit verschiedenen Aktionen angestoßen. Die Idee dazu kam Beckershoff beim Lesen eines Buches von Gerald Hüther, der die Frage stellte: Wenn wir alle davon reden, in Würde sterben zu wollen, warum fragen wir uns nicht erst einmal, wie wir in Würde leben wollen? „Ich dachte, es wäre schön, wenn wir dieses Thema in der Stadt hätten“, sagt Beckershoff.