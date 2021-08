Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz steigt um über 20 Punkte an

Kreis Mettmann Innerhalb einer Woche hat sich die Zahlen der an Covid19 im Kreis Erkrankten um 440 erhöht. Für Montag meldet der Kreis 151 neue Fälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1346 Infizierte erfasst, 138 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 140 (+11; 11 neu infiziert), in Haan 72 (+13; 13 neu), in Heiligenhaus 82 (+12; 12 neu), in Hilden 178 (+15; 15 neu), in Langenfeld 130 (+13; 15 neu), in Mettmann 59 (+11; 11 neu), in Monheim 147 (+8; 8 neu), in Ratingen 243 (+28; 30 neu), in Velbert 280 (+24; 25 neu) und in Wülfrath 15 (+3; 4 neu).