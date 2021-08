Verkehrsprojekt in Haan : Stadt startet Umfrage zur Mitfahrzentrale

Verkehrsprojekt in Haan

Wo die Reise hingeht, will die Stadt Haan beim Projekt Mitfahrzentrale mit Hilfe einer Umfrage bestimmen. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Haan Über eine Plattform sollen sich künftig Fahrgemeinschaften organisieren können. Die Stadt Haan will jetzt in einer Umfrage Fakten sammeln.

Die Vorgabe ist klar: Der Rat der Stadt Haan hat am 29. Juni diesen Jahres die Einführung einer kommunalen Mitfahrzentrale für Haaner Pendler zur Bildung von Fahrgemeinschaften beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Ausschreibung für die Einrichtung und Betreuung einer geeigneten Onlineplattform zu erstellen. Jetzt hat die Stadt eine Umfrage veröffentlicht, in der sie um den Input der Bürgerschaft bittet, um deren Wünsche in das Vergabeverfahren einfließen zu lassen.