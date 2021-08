Impfaktion im Kreis Mettmann : Würstchen und Cocktails für einen Piks

Hilden/Haan Sonderaktion des Kreisjugendrates am 4. und 5. September im Erkrather Impfzentrum. Wer sich impfen lässt, bekommt eine besondere Verpflegung. Egal ob Jugendlicher oder Erwachsener.

(RP) Rund 31.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren besuchen Schulen im Kreis Mettmann. Davon sind bislang knapp 30 Prozent erstgeimpft. Um die Impfquoten in dieser Altersgruppe weiter zu steigern, haben die Mitglieder des Kreisjugendrats in der jüngsten Sitzung entschieden, am Samstag und Sonntag, 4. und 5. September, jeweils von 13 bis 18 Uhr eine ganz besondere Impfaktion anzubieten: Sie geben im Impfzentrum in Erkrath am Timocom Platz 1 Würstchen im Brötchen (oder eine vegane Alternative), Süßigkeiten-Tüten sowie alkoholfreie Cocktails und Getränke an Geimpfte aus.