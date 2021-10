Verkehrs-Ader : Kreis will Martin-Luther-Straße Anfang 2023 ausbauen

Schon heute rollt jede Menge Verkehr über die Martin Luther Straße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Sie und die Turnstraße sollen künftig gemeinsam die Verkehrslast auf der Kreisstraße 5 zwischen Haan-Innenstadt und Solingen tragen.Eine Bürgerinformation ist für Anfang 2022 geplant.

Der Ausbau der Martin-Luther-Straße als Kreisstraße 5 soll zu Beginn des Jahres 2023 starten. Dies teilte die Kreisverwaltung jetzt auf Anfrage mit. Die Bürgerbeteiligung zu dem Projekt sei bereits in der zweiten Hälfte vergangenen Jahres erfolgt. Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung der Ingenieurleistungen seien inzwischen ebenfalls abgeschlossen. Damit liege die Maßnahme im Zeitplan, betonte eine Sprecherin.

Momentan werde noch an der Entwurfsplanung gearbeitet. Genehmigungs-, Ausführungsplanung und Vergabevorbereitung der Bauleistungen will der Kreis in der ersten Hälfte kommenden Jahres in Angriff nehmen. Die Vergabe selbst erfolgt dann ebenso wie die Beauftragung in der zweiten Hälfte 2022. Eine Bürgerinformationsveranstaltung findet voraussichtlich im Januar 2022 statt, teilt der Kreis weiter mit.

Die Martin-Luther- und die Turnstraße sollen künftig gemeinsam die Verkehrslast auf der Kreisstraße 5 zwischen Haan-Innenstadt und Solingen tragen. Ursprünglich war die Martin-Luther-Straße Gemeindestraße. Viele Jahre lang war über den „Straßentausch“ diskutiert worden.

Rund vier Millionen Euro sollen in den Ausbau beider Straßen investiert werden. Er sei „Voraussetzung für die Einbahnringlösung Südstadt, die in dem Verkehrsgutachten des Planungsbüros Runge erarbeitet wurde“, hatte die damalige CDU-Kreistagskandidatin Annette Braun-Kohl nach einem Gespräch erklärt, das sie und Landrat Thomas Hendele 2020 mit Bürgern geführt hatten. Die Fahrtrichtung auf der Turnstraße soll umgekehrt werden und künftig von der Martin-Luther-Straße aus in Richtung Kaiserstraße verlaufen. Fahrzeuge in Richtung Solingen fahren dann über die Martin-Luther-Straße in Richtung Ittertal.

Anwohner wiesen seinerzeit auf Mängel des Straßenbelags hin und auf Gefährdung von Fußgängern, weil immer wieder Autos über den Gehsteig fuhren. „An einer Verbesserung der Situation wird mit absoluter Priorität gearbeitet, so viel kann zugesagt werden“, betonte Hendele damals.