Gehölzpflege : Freie Sicht auf Autobahnen in Hilden und Haan

Hilden/Haan Gehölze an Autobahnen werden so zurückgeschnitten, dass sie für den Verkehr keine Gefahr darstellen. Warum nur bei Tageslicht gearbeitet werden kann.

Gute Sicht ist lebenswichtig. Niemand weiß das besser als die Experten der Autobahnmeistereien, die jetzt wieder unterwegs sind, um an den zentralen Verkehrsrouten rund um Hilden und Haan für den richtigen Durchblick zu sorgen. Nach Angaben der Autobahn Rheinland GmbH hat jetzt die Gehölzpflegesaison begonnen. Das heißt: Bis Ende Februar 2022 werden Bäume und Sträucher gefällt, geschnitten oder „auf den Stock gesetzt“ – sprich wenige Zentimeter über dem Boden gekappt. Vorrangiges Ziel dieser Maßnahmen ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Dazu werden die Gehölze an Autobahnen so zurückgeschnitten, dass sie für den fließenden Verkehr keine Gefahr darstellen. Darüber hinaus gilt es für die 15 zuständigen Autobahnmeistereien aber auch, Schilder und Sichtachsen auf insgesamt 1200 Streckenkilometern vom Bewuchs zu befreien.

Bei den Grünpflegearbeiten, die entweder von den Autobahnmeistereien selbst oder von beauftragten Fremdfirmen durchgeführt werden, kommt oft großes Gerät zum Einsatz. Auf den ersten Blick sieht es dann so aus, als würden Baumbestände willkürlich abgeholzt. Dem sei aber nicht so, wie Andreas Raedt, Leiter des Geschäftsbereichs Betrieb und Verkehr der Autobahn GmbH Rheinland, erläutert: „Unsere Baumkontrolleure untersuchen regelmäßig den Zustand von Einzelbäumen. Und nur dann, wenn ein Baum absehbar nicht mehr standsicher ist oder große Äste abbrechen könnten, muss er gefällt werden.“ Flächige Gehölze hingegen werden bei Bedarf „auf den Stock gesetzt“, also so weit zurückgeschnitten und ausgedünnt, dass sich der Bestand erholen kann. „Was für die Autofahrer und Anlieger der Autobahnen sehr radikal aussieht, ist für die Standsicherheit etwa von Böschungen sehr wichtig und dient letztlich der nachhaltigen Pflege der Grünflächen entlang unseres Fernstraßennetzes,“ erläutert Raedt. Neu austreibendes Wurzelwerk sichert Hänge auf natürliche Weise. Die auf den Stock gesetzten Pflanzen treiben schnell wieder aus und bilden eine neue Kulisse, die durch ein dichtes Unterholz auch kleineren Tieren einen neuen Unterschlupf bieten.