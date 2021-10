Hilden/Haan : Per Video über die Zweifel am eigenen Studium sprechen

Per Video über die Zweifel am eigenen Studium sprechen

Hilden/Haan Egal, ob es sich dabei um den Studienabbruch, einen Wechsel des Studiengangs oder eine Berufsausbildung handelt – das Ziel sollte wohlüberlegt sein.

Wer an seinem Weg zweifelt und sich neu orientieren möchte, kann sich in der Videosprechstunde individuell von Sonja Berlin und Alexandra Lemke, Studien- und Berufsberaterinnen der Agentur für Arbeit Mettmann, unterhalten und beraten lassen. Eine Anmeldung ist nötig und erfolgt per E-Mail an mettmann.biz@arbeitsagentur oder telefonisch unter der Rufnummer 02104 6962-600.