Haan : Sozialstunden für den Naturschutz in Haan

Haan Jugendliche, die auf die schiefe Bahn gekommen sind, packen in der Grube 7 mit an, entfernen junge Buchen und pflanzen Bäume. Das hilft nicht nur der Natur, sondern auch den jungen Menschen.

Die Jugendlichen packen kräftig an. Reisig wird zusammengetragen, ganze Baumstamm-Stücke müssen weggeräumt werden. Die abgestorbenen Äste und Zweige werden am Wegesrand zu einem Totholzwall aufgeschichtet. „Der Hauptwall ist im letzten Jahr schon entstanden“, erzählt Manfred Cserni von der Jugendgerichtshilfe Mettmann. Dieser Wall wird künftig gleich mehrere Funktionen erfüllen. Natürlich wird er als Rückzugsort für Insekten und Kleintiere dienen. „Dann schützt er die Wiederaufforstung vor Fremdbegehung und -befahrung durch Spaziergänger und Fahrradfahrer“, erklärt Sven Szymanski. „Außerdem schützt er die Fußgänger.“ Denn ein Abschnitt von abgestorbenen Fichten wird hier als Modellversuch stehen gelassen. „Man will beobachten, was mit dem Wald passiert, wenn er nicht gefällt wird“, erzählt Manfred Cserni. Inzwischen ist die Rinde bereits überall abgebröselt. Und mit der Zeit werden die Stämme morsch, so dass bereits einige Spitzen abgebrochen sind und gefährlich in der Luft hängen. „Wir nennen sie Witwenmacher“, verrät Szymanski.