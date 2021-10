Jubiläum : Haaner Tafel blickt auf 15 Jahre zurück

Hubert Gering (Geschäftsführer SKFM) würde sich über mehr helfende Hände bei der Haaner Tafel freuen. Altersbedingt sind einige Ehrenamtler ausgeschieden. Und ein neuer Transporter müsste in absehbarer Zeit auch her. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Am Wochenende wird die Haaner Tafel 15. Da der Planungsvorlauf fehlte, werden die Feierlichkeiten mit einer Weihnachtsfeier. Ehrenamtliche Unterstützer für die Lebensmittelausgabe werden noch gesucht.

„Rund 3000 Tonnen Lebensmittel dürften wir während der 15 Jahre unseres Bestehens mit der Tafel nicht nur an Menschen in Not verteilt, sondern auch vor der sinnlosen Vernichtung gerettet haben“, hat Hubert Gering, Geschäftsführer der SKFM Haan, errechnet. An die vier Tonnen Obst, Gemüse, Backwaren wie Brot und Kuchen, Tiefkühlprodukte und gelegentlich auch Hygiene und Kosmetikartikel werden dienstags ab 10.30 Uhr im Souterrain-Foyer der Freien Evangelischen Gemeinde an der Ellscheider Straße 46 an die über 100 regelmäßig kommenden Tafel-Berechtigten ausgegeben. Knapp 20 Mitglieder zählt das Ehrenamtler-Team, das die Lebensmittel mit viel Liebe und Sorgfalt prüft und ordnet, sodass fast die Atmosphäre eines kleinen Marktes aufkommt. Der reglementierte Zugang ist nach den 3-G-Regeln und nur mit Maske möglich.