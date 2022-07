Ein Jahr nach dem Hochwasser in Wermelskirchen : Brücken hielten den Wassermassen nicht stand

Brücken hielten den Wassermassen Reparaturarbeiten an einigen Brücken entlang des Eifgenbachs stehen vielerorts noch bevor. Die Kosten werden durch das Wiederaufbauprogramm abgedeckt.

Nach einem Jahr ist die Bilanz ernüchternd: Sieben beschädigte Brücken hat die Stadt auf ihrer Agenda. Dazu kommt die Brücke an der Kreisstraße in Neuemühle.„Bei Brücken handelt es sich um Sonderbauwerke“, erklärt Florian Leßke, Leiter des Amts für Stadtentwicklung. Das bedeutet: Fachbüros planen und begleiten die Reparaturarbeiten. „Diese Leistungen sind zur Zeit schwer zu bekommen“, sagt Leßke. Vielerorts befinden sich die Arbeiten also noch in der Planung. Insgesamt sind für die Arbeiten bisher 784.000 Euro veranschlagt – die durch die Wiederaufbauhilfe abgedeckt werden.